Latife Soto entrega revelación inédita sobre Andrés Caniulef y revela cómo lo ayudó tras sufrir «ataque»: «Hay gente que es mala…»

La muerte de Andrés Caniulef impactó a todo el mundo del espectáculo. Y a tres días de su deceso, se siguen revelando anécdotas e historias sobre el querido periodista.
Una de ellas la dio a conocer Latife Soto, quien recordó una predicción que lanzó hace algunos días.
«Te dije que a un periodista le daba un ataque y después aconsejé que se cuidaran mucho en las calles cuando reportearan, porque la gente iba a estar muy agresiva. Veía que les podían hacer algo», lanzó hace algunos días en la transmisión que suele realizar junto a José Antonio Neme.
En ese contexto, Latife Soto se refirió al deceso del comunicador y entregó un dato inédito.
Latife Soto revela que ayudó a Andrés Caniulef debido a magia negra
«Te voy a confesar algo, amigo, yo el año 2024 lo ayudé, lo ayudé harto. Le hice una limpieza porque le habían hecho magia negra», le confesó Latife Soto a José Antonio Neme.
Siguiendo por esa línea, agregó que: «Es más común de lo que creemos que en televisión te hagan magia negra».
«Lo ayudé y le llevé un regalito. Siempre preparo una cajita con temas de protecciones (…) Yo lo ayudé y todo el 2024 él estuvo muy bien. (Recién) el 2025 fue el año más complicado para él», continuó.
En ese contexto, añadió que «hay gente que es mala, hay gente que te hace cosas y se obsesiona con las personas».
«Algo nos separó. Yo sé que así actúa la oscuridad, cuando no quiere que tú ayudes a alguien, te lo saca», cerró la guía espiritual.
