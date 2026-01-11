«Te vamos a recordar siempre…»: El emotivo homenaje de Chilevisión a Andrés Caniulef en el Festival de Violeta de San Carlos

Al comenzar la transmisión del Festival de Violeta de San Carlos, en Chilevisión, ocurrió un emotivo momento. Esto, tras la obertura, que incluyó bailes folclóricos.

Antes de comenzar con la noche, en la que se presentarían Natalino, Zip Zup y Princesa Alba, los animadores, Julián Elfenbein y Emilia Daiber, interrumpieron para entregar un sentido mensaje a Andrés Caniulef, quien falleció recientemente. Cabe recordar que el periodista también trabajó en aquel canal durante su carrera.

De entrada, Julián Elfenbein comentó: «Queremos pedir un minuto de silencio para interrumpir la fiesta»

«Ayer estábamos al aire y alrededor de las 12:30 o 01:00 de la madrugada nos enteramos de una noticia que nos golpeó profundamente al país y a nosotros como medio de comunicación, como Chilevisión en particular, que es la partida de quien fuera nuestro compañero de labores durante tantos años, en tantos programas y que amaba particularmente los festivales«, agregó el conductor del certamen.

Luego, Elfenbein reveló la última conversación que tuvo con él: «Me llamó hace dos días cuando veníamos en camino, para hablar de este festival. Le dije: ‘hablamos mañana’. No alcanzamos a hablar en la partida del tremendo periodista Andrés Caniulef«.

Por su parte, Emilia Daiber complementó: «Muchos de los que hoy están aquí tuvimos la oportunidad de trabajar con Andrés. Yo también, brevemente, pero me bastó para conocer el gran corazón que tiene«.

«Un excelente periodista del espectáculo, así que queríamos tomarnos un momento, por supuesto, para darle un aplauso de todo este público a Andrés. Este aplauso es para ti y para todos tus familiares y tus seres queridos. Te vamos a recordar siempre«, cerró la conductora.

