Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: «Lo que yo quiero es…»

La muerte inesperada de Andrés Caniulef, a los 48 años, dejó al descubierto un anhelo que el periodista guardaba con convicción.

Más allá de su reconocida trayectoria en televisión y espectáculos, tenía un objetivo claro para su futuro: ingresar a la política desde el mundo municipal.

Ese sueño lo reveló públicamente en julio de 2025, durante su participación en el programa Only Fama, donde conversó con José Antonio Neme. En los minutos finales del espacio, Caniulef aprovechó para agradecer una invitación que había recibido por parte del Partido Humanista.

Según explicó, le ofrecieron una candidatura a diputado, la que decidió rechazar. «Todavía no estoy preparado», fueron sus palabras en aquella ocasión. «Quiero hacer otras cosas previas», continuó.

No obstante, se sinceró sobre su verdadero interés. «En realidad, lo que yo quiero es ser alcalde. Porque lo mío, más que la política, es el servicio social», afirmó.

Asimismo, dejó en claro que no estaba en sus planes abandonar su carrera como comunicador inmediatamente. «Además, a mí todavía me queda mucho por hacer en la tele», indicó.

«¿Eso lo tuviste siempre? Esa vocación de servicio», le consultó José Antonio Neme.

La respuesta no demoró en llegar: “Siempre, en mi primera entrevista que salió en el diario Las Últimas Noticias, en 2011, digo: ‘Yo quiero ser alcalde de una comuna pobre’”, recordó.

La idea de Andrés Caniulef era esperar hasta 2028 para comenzar formalmente su camino en la política nacional. Un proyecto que veía con entusiasmo y calma, tal como lo resumió Neme al final de la conversación, según consignó ADN.

«Tienes tiempo. Está interesante, está entretenido. La vida se viene buena, parece», concluyó el rostro de Mega en aquella ocasión.

