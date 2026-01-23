La feroz advertencia de Sergio Rojas a Daniela Aránguiz tras destapar íntima «bomba»: «Conoce mis límites…»

Durante los últimos días, un tenso cruce se ha originado entre Daniela Aránguiz y Sergio Rojas.

Los comunicadores no dejan de lanzarse advertencias a través de los medios en los que trabajan.

Fue la semana pasada cuando el periodista acusó a Cuco Cerda de involucrarse en una relación con una mujer casada.

En ese contexto, la panelista de Sígueme no se guardó nada y reveló una «papita» sobre la intimidad del conductor.

“Encuentro dos cosas muy feas de Sergio Rojas. La primera es: ¿Por qué él amenaza si no le gusta y critica las amenazas de las demás personas? Y dos, es muy heavy, y televisivamente hablando, muy fuerte, ver que una persona amenace con algo que él hizo también», comenzó diciendo.

Además, agregó que «Sergio Rojas también se metió en un matrimonio, se metió con una persona casada con una mujer y tenía hijos, que era más encima Carabinero. A mí me contaron de muy buena fuente, gente que trabajaba con él en esa época, que él andaba llorando como una Magdalena».

Sergio Rojas alzó la voz tras declaraciones de Daniela Aránguiz

Luego de las controversiales declaraciones de la ex pareja de Jorge Valdivia, es que Sergio Rojas alzó la voz.

“Hay una línea y ella conoce mi código. Ella conoce cuáles son mis límites. Entonces, creo que hoy día, por defender a un hombre, está dispuesta a transgredir esos límites. Yo digo, ok, que lo haga, pero que se atenga a las consecuencias”, partió.

Además, le realizó una advertencia. “Yo creo que ella, si es inteligente, va a saber cuáles son los límites, porque yo ya se los marqué. Ahora, si ella no es inteligente, bueno, ahí la cosa terminará como tiene que terminar. Porque si viene alguien a pegarme, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, porque por lo menos le voy a dar un mechoneo“, cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google