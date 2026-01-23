¿Veremos a Naya Fácil en la Gala del Festival de Viña? La tajante respuesta sin filtro de la influencer sobre una posible participación

Naya Fácil está pasando por uno de sus momentos con más visibilidad.

En medio de los incendios forestales que han afectado el sur del país, la influencer decidió trasladarse hasta las zonas afectadas, para ayudar y entregar donaciones a los damnificados.

La creadora de contenido ha estado bastante activa en zonas como Penco y Lirquén. Esto ha generado múltiples reacciones positivas a través de redes sociales.

La tajante decisión de Naya Fácil sobre posible participación en el Festival de Viña del Mar 2026

Debido a su protagonismo, volvió a ser tema en el mundo del espectáculo. A pocas semanas del inicio del Festival de Viña del Mar, comenzaron a circular rumores sobre una eventual invitación a Naya Fácil para desfilar en la tradicional Gala.

Sin embargo, fue la propia influencer quien se encargó de despejar cualquier duda. En diálogo con el programa Que te lo digo, de Zona Latina, Naya fue tajante respecto a su posible participación.

“No voy, tengo dignidad. Este año no me invitaron y ya no fue. Prefiero quedarme con el cariño del pueblo; donde voy, la gente me recibe bien y con eso estoy pagada”, expresó.

La creadora de contenido fue más allá y cuestionó duramente el rol de algunas figuras públicas. «Yo no necesito desfilar donde van muchos famosos y cuando pasa este tipo de catástrofe no son capaces de sacar un pesito de su bolsillo», afirmó.

En esa línea, aseguró sentirse lejos de ese ambiente. «Me doy cuenta de que no pertenezco a ese tipo de mundo, yo pertenezco a donde estoy ahora», sentenció.

De esta forma, Naya Fácil cerró definitivamente la puerta a una eventual aparición en la Gala del Festival de Viña del Mar y reafirmó su postura.

