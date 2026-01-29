Kanela de Noche de Brujas es el último capitán confirmado para «Vecinos al límite», nuevo reality de Canal 13: «quizás salga un hit antes de salir»

En las últimas horas, Canal 13 cerró el grupo de líderes para «Vecinos al límite», su nuevo reality.

La señal confirmó a Héctor Muñoz, popularmente conocido como Kanela, como el último capitán de equipo del programa.

El vocalista de Noche de Brujas asumirá un rol clave dentro del encierro. Será el encargado de guiar a uno de los cuatro equipos que competirán en un barrio compuesto por cuatro casas.

En cada vivienda convivirán dos famosos y cuatro participantes desconocidos. Todos ellos se enfrentarán semana a semana para acceder a la mejor casa a evitar el desalojo.

Kanela estará presente en el casting masivo

Este sábado, Kanela tendrá su primer desafío en el proyecto. El músico participará en el casting abierto donde se elegirán a los integrantes desconocidos del reality.

Es importante destacar que la convocatoria se realizará desde las 8:00 de la mañana en Centro Parque, ubicado en el Parque Araucano, Las Condes.

Sobre el tipo de personas que espera sumar a su equipo, el cumbiero fue enfático. “Buscaré a gente sencilla, carismática y que tenga afinidad con la música, que ojalá toque algún instrumento como guitarra o piano, para así poder seguir creando algo en el encierro. Quién sabe, quizás, salga algún hit antes de salir, sería algo muy simpático», comentó.

Los líderes confirmados de «Vecinos al límite»

Con la incorporación de Kanela, el reality ya tiene definidos a sus cuatro líderes famosos. La lista la integran Alejandra Fosalba, Paula Pavic, Joche Bibbó y Kanela.

De esta manera, «Vecinos al límite» afina sus últimos detalles antes de su estreno, apostando por un elenco que mezcla rostros conocidos y participantes anónimos dispuestos a todo para no quedar fuera del barrio.

