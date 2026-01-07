Hija de reconocida animadora de televisión fue puntaje nacional en la PAES: «Se me llenaron los ojos de lágrimas»

Una popular periodista nacional vive días de orgullo total. Resulta que su hija menor, Sofía, fue una de las estudiantes que logró puntaje nacional en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), logró que emocionó a la comunicadora.

Se trata de Andrea Arístegui, quien está más que orgullosa. La noticia se conoció en pleno matinal Contigo en la mañana, cuando su compañero Eduardo de la Iglesia reveló cómo se enteraron del resultado.

“Ayer a las 8 de la mañana estábamos empezando el matinal y (Andrea) estaba pegada al teléfono y le digo ‘Andrea, por favor, concéntrate en el programa’ y estaba en el Demre”, relató.

Luego, vino el momento clave. “De repente llamada telefónica y dice ‘te felicito’, le digo ‘¿Le fue bien?’, y me dice ‘Puntaje nacional””, agregó.

Como era de esperar, Andrea no ocultó su emoción al recordar ese instante, Explicó que el resultado refleja años de esfuerzo por parte de su hija.

“Les juro que se me llenaron los ojos de lágrimas, porque es muy bonito. Más allá del resultado académico que siempre uno tiene que destacar y aplaudir, siento que es fruto de su trabajo de muchos años», comentó.

Asimismo, destacó la forma de ser de su hija. “Es una niña muy estudiosa, muy responsable, así que Sofi felicitaciones y nos llena de orgullo siempre“, expresó en pantalla.

Hija de Andrea Arístegui le cerró las puertas al periodismo

En la conversación, el rostro de CHV se refirió al futuro profesional de sus hijas. Contó que ninguna optó por seguir sus pasos en el periodismo.

“Afortunadamente, ninguna de mis hijas ha seguido ese camino, las convencimos de que no era la mejor alternativa”, bromeó. “Pero las dos han seguido distintos caminos”, añadió.

“La mayor se titula la próxima semana de odontóloga, así que a mi Javita le mando un abrazo, y la Sofi, que quiere estudiar psicología», concluyó la comunicadora.

