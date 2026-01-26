Misterio llega a su fin: Influencer chilena reaparece tras estar incomunicada desde Año Nuevo y  aclara su desaparición

Durante varios días, la ausencia de Valentina Gutiérrez encendió las alarmas entre sus seguidores. La influencer, conocida como “Vale Gut”, desapareció sin dar señales tras las celebraciones de Año Nuevo, lo que generó inquietud en redes sociales.

La preocupación creció cuando personas de su entorno confirmaron que no habían logrado contactarla y que llevaba cerca de dos semanas sin actividad digital. Sin embargo, la incertidumbre llegó a su fin.

Vale Gut reapareció luego de semanas sin manifestarse en redes sociales

Vale reapareció recientemente y explicó qué ocurrió. Según contó, alguien lanzó su celular al Río Mapocho, lo que la dejó completamente incomunicada. “Pronto voy a hacer un live en TikTok contándoles hartas cosas, pero estoy esperando mi audiencia. Yo creo que sería lo adecuado”, adelantó.

En sus historias de Instagram, también relató una situación curiosa durante esos días. “Yo cuando estuve sin teléfono y después no aparecía me vinieron a ver pololos que tuve. Me gritaban: ‘Valeee, Vale’ y yo no sabía quiénes era. Pero, de verdad se agradece, bonito gesto”, comentó.

Además, aprovechó su regreso para contar que está colaborando con los damnificados por los incendios forestales en el sur del país. “Partí enviando cincuenta lucas, algo es algo”, señaló, según consignó ADN.

