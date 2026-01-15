¡Escándalo en Fiebre de Baile! Nueva eliminada acusa decisión «planificada» y arremete contra la producción: «Demasiado predecibles»

En la reciente edición de Fiebre de Baile se conoció a la nueva eliminada de la competencia.

Se trata de Carlyn Romero, quien no tomó para nada bien la decisión y se lanzó en contra del jurado.

La venezolana presentó «Si antes te hubiera conocido», de Karol G. Sin embargo, no logró convencer y fue evaluada con 25 puntos.

Carlyn Romero es la nueva eliminada de Fiebre de Baile

En el programa posterior, la influencer no se guardó nada y aseguró que su eliminación estaba “planificada”.

“Después que salió mi baile, ustedes se pueden fijar en las redes de Chilevisión, a mí me pusieron la foto de portada en gris, a todos le pusieron normal, pero a mí fue la única que le pusieron en gris», comenzó diciendo.

Además, agregó que: “De hecho, comenté ‘¿Por qué la foto en gris?’. ¿Ya sabían que me iba yo?’. Faltaban participantes que estaban bailando».

“Dije, ‘ya esto es pura tramoyería’. Así yo haya hecho un baile excepcional, así yo haya hecho dos lifts nuevos y lo haya hecho increíble, no iban a dejar que yo siguiera en la competencia”, se lamentó.

La bailarina no escondió su decepción: “Fueron demasiado predecibles y siento que fue muy decepcionante porque uno cree que realmente es una competencia, que se valora el desarrollo y la evolución del individuo, del bailarín, del famoso, de lo que sea, y realmente no».

«Es algo injusto y es algo que yo vengo luchando desde que me fui de mi país, con esa pinche injusticia y la siento aquí otra vez… qué fastidio, pero no me importa. No me importa la opinión, en cuanto a mi desempeño, del jurado… tengo mucha autocrítica”, concluyó la ex Gran Hermano.

En su defensa, Emilia Daiber, quien estaba a cargo del programa, señaló que no hay errores ni injusticias. Además, enfatizó que la producción del programa no guarda relación con el contenido del equipo digital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chilevisión (@chilevision)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google