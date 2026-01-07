¡Impacto en Fiebre de baile! Ponen la peor nota en la historia de la competencia: «Jamás estarán al nivel…»

En la reciente edición de Fiebre de Baile se vivió algo nunca antes visto. Raquel Argandoña evaluó a un participante con la nota mínima: un 1.

Se trata del recién ingresado Diego Pánico, quien se hizo viral en redes sociales por sus polémicas acciones, entre ellas, ingresar a la casa de Gran Hermano lanzándose desde un helicóptero.

El influencer, originario de Los Ángeles, iba constantemente de público, apoyando fielmente a Cony Capelli. De este modo y gracias a la votación del público logró un cupo en la competencia.

De bailarín no tiene nada, pero genera rating y Vasco Moulian lo sabe bien, evaluándolo de manera «positiva».

Raquel Argandoña le pone la peor nota en la historia de Fiebre de Baile a Diego Pánico

“Diego, sabes que permaneces en Fiebre de Baile solo por la votación popular. Estamos a muy pocas semanas de la gran final y aunque te esfuerces, y ensayes todos los días, jamás tus presentaciones estarán al nivel de la competencia. Yo creo que ya cumpliste tu sueño. Mi nota esta noche para ti es…», comenzó diciendo.

“Un 1. Ya, perece que el pan con chicharrones no hizo efecto”, complemento Diana Bolocco, haciendo referencia al pan que Diego le había regalado a Raquel.

«Abuelita fallaste», comentó el influencer, mientras el público se manifestaba: «¡Injusticia!».

«En las redes dicen que si el público no te salva, está difícil para ti seguir avanzando, ¿qué opinas de eso?”, intervino la animadora del estelar de CHV.

«Opino que tienen toda la razón, está difícil. Me quiero ganar el corazón de Raquel y cada vez voy bajando más, ¿existe la nota 0?”, respondió el participante.

«A lo mejor mañana te la pongo», cerró Argandoña.

