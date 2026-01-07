¿Tienes uno? Este es el billete de $10 mil que podría valer más de $1 millón para los coleccionistas

Si bien no suele suceder, de vez en cuando aparecen monedas y billetes fuera de lo común que despiertan el interés de los coleccionistas. Algunos parecen simples errores, pero otros esconden un valor que supera con creces su denominación original.

Ese es el caso de un llamativo billete de $10.000 que fue dado a conocer recientemente por Ignacio Villalón, coleccionista chileno y creador del sitio Error Coins Chile. Según explicó, esta pieza podría venderse por una cifra cercana, o incluso superior, al millón de pesos.

El ejemplar llegó a sus manos hace un par de años, gracias a otro coleccionista. Lo que lo hace especial es que no se trata de un solo billete, sino de dos impresos en una misma lámina, sin cortar.

“Posiblemente, se trate de una prueba de impresión, ya que no posee número de serie, firmas ni año. Aun así, es completamente auténtico: cuenta con marca de agua, cinta de seguridad y todos los elementos propios de un billete original“, detalló el joven.

Así luce el cotizado billete de $10.000

El especialista fue enfático al describir su valor. Se trata de «un ejemplar altamente valioso, estimado en más de $1.000.000».

Además, explicó que no existen antecedentes similares dentro de esta denominación. “Hasta ahora, no he visto otro billete doble de esta misma denominación. Existen algunos casos conocidos en billetes de 500 escudos —uno de los cuales también tengo en mi colección— y algún que otro valor menor, pero de $10.000 de la antigua generación, este es el único que he encontrado», señaló.

Villalón también aclaró la diferencia de precios con un billete común. Un $10.000 antiguo, en estado normal, puede valer entre $12.000 y $30.000, dependiendo del año y su conservación, según consignó Radio ADN.

“Este ejemplar, en cambio, es un doble, es decir, dos billetes en una misma lámina sin cortar, lo que aumenta significativamente su rareza y su valor”, cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coleccionista de monedas (@error_coins_chile)

También puedes leer en Radio Corazón: Influencer muere en plena transmisión en vivo por realizar reto a cambio de dinero: «Le dije que 2 gramos era sobredosis…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google