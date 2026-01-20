¡Impacto en el espectáculo! Aseguran que querida pareja le habría puesto fin a su relación luego de tres años juntos

Luego de varios rumores, en las últimas horas se dio a conocer que una querida pareja del espectáculo habría puesto fin a su relación después de tres años.

Se trata de los artistas Feid y Karol G. La noticia fue revelada por el portal internacional TMZ, asegurando que fuentes cercanas a la pareja confirmarían la ruptura.

Según el medio antes mencionado, esta separación se habría producido hace meses. Sin embargo, los artistas colombianos habrían guardado silencio.

Siguiendo por esa línea, se refirieron al quiebre como «amistoso», indicando que termianron en buenos terminos y que siguen teniendo una buena relación.

Hasta el momento, ni Feid ni Karol G se han referido a este supuesto quiebre amoroso.

Es importante mencionar que hace varios meses existen rumores sobre el fin de la relación de los artistas urbanos. A mediados de diciembre, «la bichota» se realizó un cambio de look, provocando varias especulaciones.

Fue un corte de pelo, que compartió a través de sus redes sociales y que sus fanáticos tildaron como un «cierre de ciclo».

Una relación que habría llegado a su fin: Así comenzó la historia de Feid y Karol G

Los primeros rumores sobre una supuesta relación comenzaron en el año 2021, luego de estrenar «Friki». Si bien estuvieron muy reservados, las especulaciones no cesaban.

Ya en el año 2023, la intérprete de «Mañana será bonito» confirmó que se encontraba emparejada. Mencionó que se encontraba en un «capítulo positivo y de apoyo en su vida».

Su última colaboración fue «Verano Rosa», hit que forma parte del último álbum de Karol G titulado «Tropicoqueta».

