Festival de Las Condes 2026 comienza este fin de semana: dónde verlo en vivo por tv abierta y parrilla completa de artistas

El Festival de Las Condes 2026 ya calienta motores y promete dos noches intensas de música y humor en el Parque Padre Hurtado. El tradicional certamen se realizará este fin de semana, específicamente el viernes 30 y sábado 31 de enero, con una parrilla que mezcla artistas nacionales e internacionales.

Tal como ocurrió en la edición anterior, la conducción del evento estará a cargo de Diana Bolocco y Cristián Riquelme, quienes volverán a liderar el escenario desde el sector oriente de Santiago.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival de Las Condes?

La primera jornada abrirá con un nombre de peso. José Luis «El Puma» Rodríguez será el encargado de iniciar la noche del viernes con sus clásicos.

Luego llegará el turno del humor, con Claudio Michaux buscando conquistar al público con su rutina. El cierre musical quedará en manos del gran Joe Vasconcellos.

El sábado 31 comenzará con la presentación de la española Ana Torroja. Más tarde, el humorista Luis Slimming asumirá el desafío de hacer reír en la segunda noche. Finalmente, Luis Jara bajará el telón del Festival de Las Condes 2026.

Las entradas fueron destinadas principalmente a vecinos de las comuna. Si bien los tickets eran gratuitos, los cupos se agotaron rápidamente debido a la alta demanda.

De todas formas, quienes no lograron conseguir entradas podrán seguir el evento desde sus casas. El festival será transmitido por Chilevisión, tanto en televisión abierta como a través de sus plataformas digitales, permitiendo que el público disfrute de ambas jornadas sin costo.

