Karen Doggenweiler y Cathy Barriga protagonizan tenso cruce en plena emisión de Mucho Gusto: «Con tu marido…»

Un tenso momento se vivió este miércoles en Mucho Gusto. La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, protagonizó un fuerte cruce telefónico con Karen Doggenweiler. Esto, luego de que el panel analizara su situación judicial y los cuestionamientos a su gestión municipal.

El conflicto surgió mientras el programa revisaba algunos gastos realizados durante su administración, calificados por el panel como “ridículos”. También se comentó la actitud que ha mostrado Barriga durante el proceso. Que ha estado marcada por publicaciones en redes sociales donde aparece bailando, en el spa o realizándose tratamientos estéticos.

Molesta por el tono de la conversación, Barriga decidió intervenir en vivo. Desde el inicio, apuntó directamente contra los medios de comunicación y aseguró que su caso se sostiene solo en una querella presentada por el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Además, reclamó que no se informe con la misma intensidad sobre una querella en contra del propio Vodanovic por presunta malversación de fondos, la que fue presentada por un concejal de la UDI.

Tenso cruce en Mucho Gusto: Cathy Barriga cuestiona a Karen Doggenweiler

“Estoy llamando, primero que todo, para hablar del periodismo como el que hacen ustedes. De informar, porque me parece impresentable que van casi 5 años de hablar, de nutrirse, de un tema que se ve en tribunales y que no sean capaces de comunicar que el querellante y persecutor, que es el alcalde (Tomás Vodanovic). Está querellado e imputado por fraude al Fisco hace más de 5 meses”, lanzó.

“Hablan parcialmente, creo que están gravemente faltando y no sé la motivación que tienen”, agregó.

Fue entonces cuando Karen Doggenweiler intervino y marcó una diferencia entre ambos casos judiciales. La animadora recordó que la causa de Barriga está más avanzada y que incluso se están solicitando penas que superan los 30 años de cárcel.

“Quiero preguntarte por esto que parece tan impresionante. Cuando comenzó este caso, probablemente, nadie pensó que iba a crecer de esta manera, pero que lleguen a pedir más de 30 años, quiero preguntarte tu impresión ¿Qué te parece?”, planteó.

Barriga aprovechó la pregunta para llevar el debate a un terreno personal y recordó el proceso judicial que enfrentó Marco Enríquez-Ominami en el caso SQM, del cual fue sobreseído.

“Esa impresión, debe ser la misma que tuviste cuando viviste un caso directo con tu marido, yo creo que es muy fuerte cuando acusan a alguien de algo que no ha cometido”, afirmó.

Doggenweiler respondió sin titubeos y defendió el rol de la justicia. “Para eso están los juicios, para eso Marco resultó inocente. Así que yo creo que es importante que se sigan todos los conductos e instancias. En el caso de él, que fue bastante injusto”, cerró la animadora.

