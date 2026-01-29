Profesora es condenada por abuso sexual a su alumno de 13 años: quedó embarazada

Recientemente se reveló un caso en Australia que dejó consternado a todo el mundo. Esto ocurrió en un colegio anglicano de la ciudad de Mandurah.

Una profesora de 33 años de edad llamada Naomi Tekea, abuso en reiteradas ocasiones de un menor de 13 años.

En ese contexto, la mujer quedó embarazada y tuvo al bebé el pasado 8 de enero, luego de que revelaran que tuvo relaciones reiteradas por más de un año.

Profesora abusó de estudiante menor por más de un año

Según consignó ADN, Craig fue detenida en diciembre de 2025, y este martes la profesora se declaró culpable de los 15 cargos que enfrentaba.

Entre estos cargos aparece el abuso sexual al menor, además de posesión de material para la explotación infantil y penetración sexual de un menor.

El medio Daily Mail indica que antes de que comenzaran los abusos, la profesora animó al menor a que se hiciera intímo amigo de su hijo. Inluso, en alguna ocasión fueron juntos de paseo.

Tras la investigación, la policia aseguró que las pruebas de ADN confirman que el menor abusado es padre del hijo que nació.

Tras la detención, la directora de la Escuela Anglicana Frederick Irwin, Tracey Gray, envió una carta dirigida a sus padres y apoderados. En el documento aclaró que la víctima no corresponde a un estudiante vigente del establecimiento, el mismo recinto donde se desempeñaba la profesora de música.

Craig deberá presentarse de manera presencial ante el Tribunal de Distrito el próximo 27 de marzo. Para obtener la libertad bajo fianza, la justicia fijó un pago personal de 20 mil dólares, además de una caución adicional de 50 mil dóares. Esta medida se mantendrá activa hasta su próxima audiencia.

