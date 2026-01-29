Popular cantante anuncia que será padre por octava vez a sus 57 años: «Que regalo tan grande…»

Un famoso cantante volvió a emocionar a sus seguidores con una noticia que cruza lo personal y lo familiar.

Se trata de Marc Anthony, quien confirmó junto a su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreria, que se encuentran esperando a su segundo hijo en común.

Marc Anthony se convertirá en padre por octava vez

El anuncio no fue casual. La pareja eligió una fecha especial para compartir la novedad: el tercer aniversario de su amtrimonio. A través de redes sociales, ambos celebraron este nuevo capítulo con una publicación que no tardó en llenarse de mensajes.

La imagen, difundida en Instagram, muestra el vientre de embarazo de Nadia Ferreira. Sobre él descansan las manos de Marc Anthony y de su hijo Marquito, quien aparece como protagonista de una escena íntima.

La postal fue acompañada de un emotivo mensaje: «¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor», escribieron, desatando una ola de reaacciones entre los fanáticos.

Este nuevo embarazo tiene un significado especial para el cantante. A sus 57 años, Marc Anthony se convertirá en padre por octava vez.

El reconocido intérprete es padre de ocho hijos con cuatro parejas diferentes. Con Debbie Rosado tuvo a su hija Arianne y adoptó a Chase. Luego, junto a Dayanara Torres, nacieron Cristian y Ryan. Más tarde, durante su matrimonio con Jennifer López, se convirtió en padre de los gemelos Emme y Max.

Ahora, amplia su núcleo familiar con una nueva vida que viene en camino.

