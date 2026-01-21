Rostro de TV que fue desvinculado a minutos de comenzar su programa alza la voz: «Yo nunca pensé que…»

Un fuerte remezón sacudió esta semana a Noche de Suerte, popular espacio de TV+.

El canal desvinculó de forma repentina a varios integrantes clave del programa, momentos antes de comenzar la transmisión de uno de sus capítulos.

Entre los afectados se encuentran el director del espacio y los rostros Claudia Schmidt, Valentina Saini y Alejandro Rodríguez. La noticia se comunicó pocos minutos antes de que pasaran a maquillaje.

Valentina Saini rompe el silencio tras ser despedida de «Noche de suerte»

Valentina Saini fue una de las primeras en referirse al tema publicamente. En conversación con FMDOS, reconoció que la situación la tomó por sorpresa.

“Nos avisaron antes de salir al programa. Me lo tomo súper bien la verdad, porque estaba muy cansada, pero también me quedo con una sensación rara de poca transparencia“, señaló.

Luego, profundizó en el episodio a través de una transmisión en Tiktok de la radio. Ahí relató cómo se enteró del despido.

“Estábamos en TV+, en la pauta como siempre y de repente Zim, que es el dueño en el fondo de este programa, nos dijo: ‘Ya, chicos, voy a tener que hablar con ustedes’. Esto fue minutos antes de ir a maquillaje”, explicó.

Según contó, fue un mensaje directo: “Nos dice como: ‘ya, finalmente está todo hablado, el proyecto llega hasta el día de hoy y las personas que tienen que irse son Claudia Schmidt, Valentina Saini y Alejandro Rodríguez’. Así tal cual”, agregó.

Siguiendo por esa línea, aseguró que se sentía mal antes de llegar al canal y la situación la descompensó aún más. «Me sentía pésimo. La verdad es que todos quedamos un poquito desconcertados», dijo.

“Yo nunca pensé que iba a trabajar en farándula; entré a un programa que partió siendo de entretención y terminó siendo farándula, pero el término a mí no me gustó», continuó.

Para cerrar, mencionó que “Se quedó Zim con Cuco. Y los demás todos fuimos cortados, los del principio, los que estuvimos siempre, los que tiramos para arriba el programa”.

