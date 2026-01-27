Estafa millonaria a turista terminó en persecución callejera: así atraparon al delincuente en pleno centro de Santiago

Lo que parecía un trámite habitual terminó convirtiéndose en un tenso momento para un turista argentino en el centro de Santiago. El visitante estuvo a punto de ser víctima de una estafa que involucraba cerca de tres mil dólares, monto que supera los $2,5 millones.

El hecho se registró en calle Huérfanos, cuando tres jóvenes argentinos buscaban cambiar divisas por pesos chilenos. En ese contexto, un sujeto se les acercó y les ofreció realizar el cambio en un local cercano, que aparentaba funcionar como casa de cambio.

Turista argentino frustró estafa millonaria en falsa casa de cambio del centro de Santiago

Una vez en el lugar, las víctimas entregaron el dinero. El individuo les pidió esperar mientras supuestamente verificaba la autenticidad de los billetes. Sin embargo, la situación comenzó a tornarse sospechosa cuando el hombre bajó por una escalera del recinto.

Al percatarse de la maniobra, uno de los turistas decidió seguirlo. En ese momento, el sujeto intentó escapar, dando inicio a una persecución por la calle. La huida terminó gracias a la intervención de transeúntes, quienes lograron reducirlo en plena vía pública, según consignó ADN.

Hasta el lugar llegó personal de seguridad municipal junto a Carabineros, quienes concretaron la detención del sospechoso.

Desde la policía detallaron que el detenido, identificado con las iniciales C.A.P., es chileno, mayor de edad y cuenta con antecedentes penales. Además, señalaron que formaría parte de una banda dedicada a este tipo de delitos, conocida como “Los Punteros”.

Tras el incidente, una de las víctimas hizo un llamado a la precaución. “Hay que hacerlo solo en casas de cambio establecidas y no dejarse llevar por ofrecimientos en la calle”, advirtió.

El imputado quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer su posible participación en otros hechos similares ocurridos en el sector céntrico de la capital.

También puedes leer en Radio Corazón: Daniela Aránguiz impacta a todos en Only Friends con «don especial»: «Esto viene de familia…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google