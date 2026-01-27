Reconocido influencer pide disculpas públicas luego de controversial video en medio de los incendios en el sur: «Me desubiqué»

En las últimas horas, un popular influencer y ex chico reality pidió disculás públicas a través de sus redes sociales luego de un pólemico registro que publicó en medio de los incendios que afectan al sur de Chile.

Se trata de Diego Venegas, quien fue duramente críticado por los cibernautas. Todo comenzó con el ex de Ignacia Michelson grabándose ayudando y cooperando con los damnificados.

Sin embargo, luego subió una historia que generó las fuertes críticas en su contra. «1.000 fueguitos y en menos de 24 horas les saco el videoclip», escribió junto a emojis de llamas.

Diego Venegas alza la voz y pide disculpas

Luego del suceso, el ex Mundos Opuestos pidió perdón y utilizó sus redes sociales para explicar su versión.

“Yo quiero hacer este videíto porque me equivoqué. Necesito pedir perdón. Perdón porque la gente se vio afectada con mi historia. Me desubiqué completamente, era algo que no debería haber hecho. La cagué. No me voy a justificar”, partió relatando.

Asimismo, explicó que ha recibido amenazas de muerte: «No dejan de llegarme amenazas de muerte. Cuando me enteré del incendio, solo sentí pena. Había personas perdiendo seres queridos. Y créanme, sé bien lo que es perder a alguien que amas. Mi alma me decía: ‘Diego, anda a ayudar a los afectados’. Lastimosamente, miré mi cuenta y vi que no tenía los recursos para poder pausar mis proyectos y sostener la ayuda», señaló el creador de contenido.

Siguiendo por esa línea, explicó que su gran error fue mezclar la ayuda comunitaria con su trabajo.

«En paralelo mantuve el trabajo. Sin las redes sociales no llego a fin de mes. Por lo que seguí subiendo contenido personal. Mi error: mezclar mi ayuda solidaria con mis proyectos personales. En una historia junté el lanzamiento de mi nueva canción con la catástrofe y puse un sticker a lo loco, sin analizar que se podía interpretar como burla», explicó.

«Pido disculpas públicas, porque todo lo que hago, lo hago de corazón y sin maldad», concluyó.

Ver esta publicación en Instagram

