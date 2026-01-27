Polémica figura de la farándula se suma a «Vecinos al límite», el nuevo reality de Canal 13: Formó debate en redes sociales

Cada vez queda menos para el estreno de «Vecinos al límite«, el nuevo reality de Canal 13. En ese contexto, la señal confirmó la incorporación de una conocida figura del espectáculo al proyecto.

El espacio ya tiene definidos a tres de los cuatro famosos que liderarán equipos dentro del encierro. Se trata de Alejandra Fosalba, Paula Pavic y Joche Bibbó, quienes competirán por quedarse con las mejores viviendas y evitar ser desalojados.

Cada uno de ellos contará con el apoyo de un amigo cercano. Esa persona vivirá junto al líder, lo ayudará en la convivencia diaria y también tendrá un rol clave en la conducción del equipo.

Carla Ballero acompañará a Paula Pavic

Durante las últimas horas, Canal 13 reveló que Carla Ballero será quien acompañe a Paula Pavic en esta nueva aventura televisiva.

Ballero se hizo conocida a comienzos de los años 2000 en «Morandé con Compañía». Más tarde, en 2003, llegó a TVN para animar «Ciudad Gótica» junto a Felipe Camiroaga y Coco legrand. También fue parte del programa «Pasiones».

La panelista no es ajena a los realities. En su trayectoria figuran participaciones en «Primer Plano» y «Así Somos». Actualmente, integra el panel de «Zona de Estrellas«, en Zona Latina.

Su primera misión en «Vecinos al límite» será clave. Este 31 de enero, acompañará a Paula Pavic al casting masivo, donde deberán escoger participantes desconocidos que completarán su equipo.

En la antesala de este proceso, Ballero dejó en claro cuáles serán sus principales exigencias para la convivencia dentro del encierro.

«Me gustaría que en mi equipo fueran personas resilientes, con fortaleza mental y deportistas. Pero, además, quiero que sean ordenados, limpios e impecables. Que cada vez que entren al baño, lo hagan con una botella de cloro, porque así lo voy a hacer yo, y espero lo mismo de ellos», expresó la panelista de farándula.

Luego de la confirmación de Canal 13 a través de sus redes sociales, los cibernautas formaron un debate en los comentarios.

«Cual es el gusto de despertar cachureos… habiendo tanto talento joven» y «Hay no que fome», la criticaron.

Por otro lado, también tuvo apoyo por parte de sus fanáticos: «Karla tienes que ganar y darlo todo», «Me encanta la Carlita» y «Buenisima Idea, bienvenida», fueron algunos de los comentarios.

