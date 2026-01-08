Se inicia la cuenta regresiva en el Patagual: ¿Quedan entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026?

El Festival del Huaso de Olmué 2026 ya comienza a calentar motores. A solo una semana de su inicio, el emblemático evento se prepara para vivir cuatro jornadas únicas.

El certamen, que se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de enero, aún cuenta con las últimas entradas disponibles, las que pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket.

La recomendación es clara: quienes quieran ser parte de esta nueva edición deberán apurarse.

El gran hito del Festival del Huaso de Olmué

En su versión número 55, Olmué vuelve a marcar un hito al consolidarse como el primer festival televisado del verano. La transmisión estará a cargo de TVN, con cobertura total en sus plataformas digitales, señal internacional. Permitiendo que el espectáculo llegue a distintos rincones de Chile y el mundo.

La animación estará nuevamente a manis de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, dupla que regresa al escenario del Patagual para acompañar cada noche del evento.

“El escenario del Patagual siempre sorprende y nos invita a celebrar lo mejor de nuestra música y humor. Estamos ansiosos de reencontrarnos con la gente de Olmué, en uno de los festivales más importantes del país”, expresó María Luisa Godoy.

Por su parte, Eduardo Fuentes resaltó el carácter familiar del certamen y su impacto a nivel nacional. “El Festival del Huaso convoca a las familias y se ha consolidado como uno de los grandes eventos del verano. Es un escenario que recibe con enorme cariño y permite disfrutar de una parrilla diversa, tanto en vivo como a través de TVN”, señaló el animador.

Con una programación pensada para todos los gustos y el respaldo constante del público, Olmué 2026 se alista para volver a ser protagonista del verano chile.

