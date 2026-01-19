¿Cómo donar a los damnificados por los incendios forestales? Organizaciones y cuentas habilitadas

Debido a la emergencia en el sur tras los incendios forestales que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble, varias organizaciones han activado cuentas para recibir donaciones monetarias que irán en ayuda de los damnificados.

Todas las personas que quieran hacer un aporte económico pueden hacerlo a través de diversas cuentas bancarias que te entregamos a continuación.

Estas son las cuentas que reciben donaciones monetarias por los incendios

Bomberos de Chile

Rut 70.073.800-0

BancoEstado

Cuenta Corriente 13-2

TECHO

Rut 65.533.130-1

BancoEstado

Cuenta Corriente 7030

Correo emergencia.chile@techo.org

Desafío Levantemos Chile

Rut 65.943.320-6

Banco de Chile

Cuenta Corriente 98027-07

Correo info@desafiochile.cl

Hogar de Cristo

RUT 81.496.800-6

Banco BCI

Cuenta 10675353

Cruz Roja Chilena

Rut 70.512.100-1

BancoEstado

Cuenta Corriente 29222-2

Correo finanzas@cruzroja.cl

Fundación Nacurutú (fauna herida)

Rut 65.179.328-9

BancoEstado

Chequera Electrónica / Cuenta Vista 523 705 162 19

Correo: cfaunasilvestre.nacurutu@gmail.com

En ese contexto, es importante mencionar que hay varios centros de acopio. Sin embargo, antes de acercarte a uno, debes considerar que las donaciones suelen enfocarse en insumos y materiales específicos, diferenciados según la etapa de la emergencia.

¿Qué donar en esta emergencia?

Agua potable y bebidas hidratantes

Alimentos no perecibles

Artículos de aseo personal

Productos de protección

Alimentos y accesorios para mascotas

Palas, rastrillos y herramientas

Ropa de abrigo y mantas

Centros de acopio en la Región del Biobío y Ñuble

Concepción: Gimnasio Municipal de Concepción, Estadio Ester Roa Rebolledo, Parque Ecuador (a la altura del supermercado Unimarc), Espacio Huellas (Castellón 396), Casa de la Música (Aníbal Pinto 1570), Casa Mantis (Maipú 1415).

Talcahuano: Cruz Roja Chilena (Blanco Encalada 880), Coliseo La Tortuga (Blanco Encalada 1142), Centro de eventos Divierte-T (Autopista 6642)

Penco: Cruz Roja Chilena (Freire 525)

Hualpén: Anfiteatro de Hualpén (Quirihue 9146)

Lebu: Plaza de Armas de LebuLos Ángeles: Cuartel de Bomberos (Av. Ricardo Vicuña 410)

Coronel: Frontis de la Municipalidad de Coronel

Chillán: Liceo Bicentenario Marta Brunet (ex Liceo de Niñas)

San Carlos: Municipalidad de San Carlos y Centro Cultural (Av. Baena 180)

