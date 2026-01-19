¿Cómo donar a los damnificados por los incendios forestales? Organizaciones y cuentas habilitadas

Debido a la emergencia en el sur tras los incendios forestales que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble, varias organizaciones han activado cuentas para recibir donaciones monetarias que irán en ayuda de los damnificados.
Todas las personas que quieran hacer un aporte económico pueden hacerlo a través de diversas cuentas bancarias que te entregamos a continuación.
Estas son las cuentas que reciben donaciones monetarias por los incendios
Bomberos de Chile
- Rut 70.073.800-0
- BancoEstado
- Cuenta Corriente 13-2
TECHO
- Rut 65.533.130-1
- BancoEstado
- Cuenta Corriente 7030
- Correo emergencia.chile@techo.org
Desafío Levantemos Chile
- Rut 65.943.320-6
- Banco de Chile
- Cuenta Corriente 98027-07
- Correo info@desafiochile.cl
Hogar de Cristo
- RUT 81.496.800-6
- Banco BCI
- Cuenta 10675353
Cruz Roja Chilena
- Rut 70.512.100-1
- BancoEstado
- Cuenta Corriente 29222-2
- Correo finanzas@cruzroja.cl
Fundación Nacurutú (fauna herida)
- Rut 65.179.328-9
- BancoEstado
- Chequera Electrónica / Cuenta Vista 523 705 162 19
- Correo: cfaunasilvestre.nacurutu@gmail.com
En ese contexto, es importante mencionar que hay varios centros de acopio. Sin embargo, antes de acercarte a uno, debes considerar que las donaciones suelen enfocarse en insumos y materiales específicos, diferenciados según la etapa de la emergencia.
¿Qué donar en esta emergencia?
- Agua potable y bebidas hidratantes
- Alimentos no perecibles
- Artículos de aseo personal
- Productos de protección
- Alimentos y accesorios para mascotas
- Palas, rastrillos y herramientas
- Ropa de abrigo y mantas
Centros de acopio en la Región del Biobío y Ñuble
- Concepción: Gimnasio Municipal de Concepción, Estadio Ester Roa Rebolledo, Parque Ecuador (a la altura del supermercado Unimarc), Espacio Huellas (Castellón 396), Casa de la Música (Aníbal Pinto 1570), Casa Mantis (Maipú 1415).
- Talcahuano: Cruz Roja Chilena (Blanco Encalada 880), Coliseo La Tortuga (Blanco Encalada 1142), Centro de eventos Divierte-T (Autopista 6642)
- Penco: Cruz Roja Chilena (Freire 525)
- Hualpén: Anfiteatro de Hualpén (Quirihue 9146)
- Lebu: Plaza de Armas de LebuLos Ángeles: Cuartel de Bomberos (Av. Ricardo Vicuña 410)
- Coronel: Frontis de la Municipalidad de Coronel
- Chillán: Liceo Bicentenario Marta Brunet (ex Liceo de Niñas)
- San Carlos: Municipalidad de San Carlos y Centro Cultural (Av. Baena 180)
También puedes leer en Radio Corazón: Presidente Gabriel Boric entrega balance por incendios en Biobío y Ñuble: «Es posible que se reactiven focos»
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.