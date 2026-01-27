Conmoción por la trágica muerte de músico chileno: fue atropellado en Curicó y el responsable huyó

Una profunda conmoción se vive en la escena musical nacional y en la comuna de Curicó, región del Maule, tras conocerse la muerte de Jonathan Díaz. El músico era un reconocido exponente del metal chileno y bajista de la banda Diskordia.

El artista falleció de manera trágica luego de ser atropellado por un vehículo que, tras el impacto, escapó del lugar sin prestarle ayuda. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando Díaz se desplazaba en bicicleta.

Según los primeros antecedentes, el accidente se registró cerca de las 02:40 horas en la ruta J-60, a la altura del puente Quete-Quete. En ese punto, un vehículo menor lo habría embestido, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Producto del violento impacto, el músico murió en el mismo lugar del accidente, antes de que personal de emergencia pudiera asistirlo.

Diskordia, agrupación curicana ligada al punk y al crust, confirmó la lamentable noticia, expresó su dolor a través de redes sociales y pidió justicia por lo ocurrido.

«Nuestro Bajista sufrió un accidente de tránsito en el cual perdió la vida. Estamos fuertemente golpeados y asimilando esta triste noticia. Pedimos a la comunidad curicana ayuda para dar con el cobarde responsable que se dio a la fuga dejando a nuestro compañero», señalaron en una publicación en Instagram.

Horas más tarde, el medio local El Telescopio informó la detención de la autora del atropello. Lo que abrió una nueva etapa en la investigación del caso.

