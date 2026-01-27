La sorpresiva propuesta de Raquel Argandoña a Naya Fácil tras su rol en los incendios: «Ojalá que la vea…»

Naya Fácil se posiciono en el centro de la conversación pública tras su activa participación en ayuda a los damnificados por los mega incendios en la región de Ñuble y Bíobio.

Su despliegue fue tan comentado que incluso Raquel Argandoña destacó su labor.

El tema se abordó en el programa Tal Cual, donde la opinóloga valoró sin filtros el rol de la influencer en la emergencia.

«Unos amigos me dicen: ‘Oye, pero si la Naya Fácil va a salir con cuatro camiones’. ¡Qué ganas de ayudar! O sea, a ella uno le tiene confianza, porque sabe que no se va a robar las cosas. A lo que hemos llegado”, afirmó en pantalla.

Raquel Argandoña vuelve a respaldar a Naya Fácil

Las palabras de la panelista no quedaron ahí. En diálogo con el portal Noticia y Espectáculos, la llamada «Quintrala» volvió a referirse a Naya Fácil y reforzó su admiración por la forma en que ha enfrentado la crisis.

“Es que yo encuentro que ella es total, ella está haciendo lo que debería haber hecho el Gobierno”, lanzó sin rodeos la jurado de CHV.

Argandoña explicó además por qué decidió centrar sus elogios solo en ella. «Yo no me refiero a otros influencers porque me centré en ella porque es la primera que llega, la primera que soluciona y no se anda sacando la foto ni la anda subiendo y es una persona confiable», sostuvo.

Finalmente, la opinóloga reveló que incluso recomendó a Naya Fácil como canal de ayuda entre su círculo cercano.

“Por eso yo dije que tenía muchos amigos que querían ayudar y no sabían a quién y yo les dije Naya, además que sé que es vecina mía en Reñaca jaja me enteré, así que ojalá que la vea y nos tomamos una cosita», cerró.

