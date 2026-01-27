¡Video lo delata todo! Recordado chico reality impacta tras sufrir agresión en Pucón: «debe ser un cuico cs…»

Un grave momento vivió Sebastián Roca durante un trasladado por Pucón, en la Región de la Araucanía. El ex chico reality aseguró haber sido víctima de una agresión directa mientras se encontraba al interior de un vehículo junto a su familia.

Roca, recordado por ganar la primera temporada de Mundos Opuestos, compartió lo ocurrido a través de sus redes sociales. En un video que publicó, se aprecia cómo un individuo se acerca de forma violenta al automóvil.

Sebastián Roca fue agredido en Pucón

Según relató, el sujeto primero golpeó el vehículo y luego se dirigió al costado del conductor. En ese momento, le lanzó el celular al suelo mientras lo increpaba con insultos.

Tras el incidente, el ex participante de reality recurrió a Instagram para pedir ayuda. «Por favor les pido a las personas que me siguen ubicar a esta persona que nos atacó recién en Pucón», escribió en una historia.

Más tarde, confirmó que realizó la denuncia corrrespondiente. «Ya dejé de constancia en Carabineros, espero encontrarlo pronto», agregó.

En otro publicación, Roca expresó su molestia con un mensaje aún más directo: «Debe ser un cuico csm. Pronto subiré fotos del video. Muchas gracias».

Sebastián Roca alcanzó gran notoriedad hace más de una década tras coronarse ganador de Mundos Opuestos, junto a Viviana Flores. Además, fue protagonista de un comentado romance con la modelo argentina Mariana Merino

En los últimos años, sin embargo, se ha mantenido alejado de la televisión. Actualmente, se dedica a los deportes de aventura y estudió Ecoturismo, desarrollando su vida profesional fuera de la pantalla.

