¡Con humorista incluido! CHV confirma a los primeros artistas que se presentarán en El Festival de Las Condes

A fin de mes se llevará a cabo la novena versión del Festival de Las Condes. Por lo mismo, es que surge la expectación por los artistas que se presentarán en su edición 2026.

En este contexto, es que desde Chilevisión anunciaron a los primeros confirmados para el evento.

La noticia se reveló este miércoles 7 de enero en el matinal «Contigo en la Mañana», emisión que estuvo marcada por la visita de Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes.

Siguiendo por esa línea, fue que se revelaron algunos de los artistas que prenderán a todo el público en el sector oriente de la capital. Es importante mencionar que este festival será transmitido por Chilevisión y producido por la Corporación de las Condes y DG Medios.

Estos son los primeros confirmados para el Festival de Las Condes 2026

El Festival de Las Condes ya comenzó a revelar a sus primeros nombres. El primero en confirmarse fue José Luis «Puma» Rodríguez, quien llegará al escenario con un repertorio cargado de clásicos.

A él se suma Ana Torroja, quien también será parte de esta nueva edición y promete conquistar al público con sus grandes hits.

En el bloque del humor, el certamen contará con la participación de Luis Slimming, comediante que vive un destacado momento profesional y que brilló en el Festival de Viña del Mar 2024.

«Estamos super contentos porque el Festival de Las Condes se ha instalado como un festival familiar. Nosotros queremos que la comuna de Las Condes sea la comuna para ‘hacer familia y este festival precisamente convoca a las familias, además de tener un sello bien distintivo, que es vecinal», fueron las palabras de la alcaldesa.

El evento será los días viernes 30 y sábado 31 de enero en el Parque Padre Hurtado. Los encargados de animar el evento serán Diana Bolocco y Cristián Riquelme.

