  • EN VIVO

Lluvia en Santiago: Jaime Leyton adelanta posibles precipitaciones para dos días de la semana en este horario y sectores

El meteorólogo de Mega entregó su informe climático para la Región Metropolitana. ¿Vuelve la lluvia? Revisa acá todos los detalles.

07 Ene, 2026. 15:46 hrs

 

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS