Chico reality protagonizó incómodo momento: Se declaró en pleno programa y le dijeron «tú eres casado»

Mario Ortega vivió uno de los momentos más incómodos de Mundos Opuestos. En el último capítulo del reality de Canal 13, el icónico de los programas de telerrealidad abrió su corazón y le confesó sus sentimientos a Vanessa Santos.

Sin embargo… la reacción de la brasileña estuvo lejos de lo que él esperaba.

Mario Ortega se declara y recibe duro freno en Mundos Opuestos

Notoriamente nervioso, Ortega inició la conversación sin rodeos. “Escúchame, hubiera preferido que estuviéramos solos, pero no importa. Creo que no se va a dar la oportunidad para conversarlo”, expresó.

La respuesta de Vanessa fue inmediata. “¿De qué?”, preguntó, sin anticipar lo que vendría. Fue entonces cuando Mario se lanzó: “Yo sí tengo intenciones”. La confesión provocó una risa espontánea en la participante. “Marito, tú estás loco de la cabeza”, le dijo.

El chico reality no retrocedió. “No estoy loco de la cabeza”, respondió. Pero ella fue tajante: “Tú eres casado”.

Aun así, Ortega insistió en aclarar sus sentimientos. “Esas son mis intenciones. Hemos compartido cosas (…) o es, o no es”, planteó. Vanessa aseguró no haber entendido las señales y pidió bajar la intensidad. “Hay muchas opciones hoy día, deja de ponerme nerviosa”, le solicitó.

El momento se volvió aún más incómodo cuando Mario intentó acercarse físicamente y tocó su mejilla. “Ya po’”, le pidió. La reacción de Santos fue inmediata: “No me hagas eso”.

“Yo estoy en una posición donde no es favorable seguir con esa conversación porque, de verdad, voy a quedarme mal yo también”, explicó la brasileña.

Finalmente, cerró el tema marcando los límites. «Creo que deberíamos haber puesto más límites. A veces te pasas un poco, yo me pongo incómoda y no sé cómo decirtelo. Yo ya te había cachao, pero me hice la hueo…», concluyó.

