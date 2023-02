Berta Lasala culpa a Vanessa Daroch de tirar mala vibra a Belén Mora

El programa Milf, fue uno de los tantos programas que dedicaron un momento a analizar el debut de Belén Mora en el Festival de Viña del Mar. Durante ese momento Berta Lasala sacó al baile a Vanessa Daroch y su predicción sobre la presentación de la comediante en Viña.

Como les habíamos comentado anteriormente, la vidente había entregado su predicción respecto al desempeño de algunos humoristas en el Festival de Viña. Una de esas correspondía al fracaso de Belenaza en la Quinta Vergara.

Recordemos que la vidente señaló: «Habrá un caído en el humor. Este festival va a ser el punto clave que va a marcar su carrera de aquí en adelante, pero para mal».

«Es una persona que tiene harta trayectoria, que estuvo metida en un par de problemas, es como el término de… es mujer» agregó Vanessa Daroch, además de afirmar que no sería la argentina Laila Roth, ni Pamela Leiva.

Ahora, estos dichos salieron a relucir durante el análisis que se encontraban haciendo las panelistas de Milf, siendo la ex de Daniel Alcaíno quien señalara a la vidente.

¿Qué dijo Berta Lasala sobre Vanessa Daroch?

Según lo consignado por el medio Pagina 7, la actriz habría mencionado en primer lugar: «No me puedo dejar de olvidar lo poco sorora que somos, no me olvido de la señora Daroch«.

«Dijo que a una mujer chilena le iba a ir mal en la Quinta. Tiró la mala vibra antes, esas energías colectivas pueden influenciar«, habría señalado.

El medio antes mencionado, también afirmó que Berta Lasala comentó: «no pude evitar acordarme de la mala energía que dijo esa señora«.

Si bien la actriz aseguró que no vio la rutina hasta el final, quiso agregar re: «pudo haber dicho un humorista hombre, pero dijo mujer y eso fue feo, poco sororo«.

Revisa el capitulo aquí: