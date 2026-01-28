¡Remezón en TVN! Habrían despedido a dos figuras claves del matinal «Buenos días a todos»: «Están muy preocupados en el canal»

En las últimas horas, en el programa «Que te lo digo» de Zona Latina, se reveló una noticia que impactó a la industria televisiva. Resulta que dos figuras de TVN fueron despedidas.

Fue en comerciales del espacio de espectáculos, a puertas del fin del capitulo, donde Luis Sandoval aseguró que soltaría una «bomba».

«Voy a volver con esto, Sergio, y de ahí vas tú», le indicó a Sergio Rojas. «Oye, o sino mi fuente se va a enojar«, continuó.

Luego, el periodista comentó: «Esta hue… quiere que diga que echaron…«, refiriendóse a despidos dentro de TVN.

Por lo mismo, Antonella Ríos no dudó en consultar: «¿A quién echaron?».

Luis Sandoval y «bomba» sobre despidos en TVN

En ese contexto, es que luego de los comerciales, Luis Sandoval reveló el revelador dato que tenía guardado.

El comunicador comenzó diciendo que «porque hoy pasó el león por Televisión Nacional de Chile: despidos de figuras clave de programas emblemáticos del canal».

Siguiendo por esa línea, reveló quiénes fueron despedidos por la señal. «Me confirman que hoy fue despedida del Buenos días a todos una figura muy clave que no sale en pantalla, la editora periodística, Jessica Cerda», continuó.

Además, agregó que: «Y por otro lado, despidieron al productor del programa nuevo, Alerta, Mario Medel».

Según consignó La Cuarta, Medel era un icónico productor del espacio. Sin embargo, recientemente se encontraba asumiendo otros desafíos.

Es importante destacar que la desvinculación de los profesionales habría causado mucha sorpresa en el interior del canal y del programa matinal.

«Están muy preocupados en el canal ‘de todos los chilenos’ porque no saben si estos despidos van a seguir, si serán despedidos masivos, y si el león seguirá cortando cabezas en Bellavista 990», indicó Sandoval.

«Porque efectivamente el canal no está en buenas condiciones económicas, y están echando a figuras emblemáticas dentro de un programa, como la editora periodística del Buenos días a todos», agregó.

Para cerrar, es importante recordar que ya han existido más despidos dentro del canal. Durante este mes fue desvinvulado Jon Reyes, de «El Mediodía» y en noviembre el director Javier Puentes.

