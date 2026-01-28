El mensaje que Cangri envió desde el más allá y emocionó a Dash en Mundos Opuestos: «Estás haciendo lo que yo no pude»

En la reciente edición de Mundos Opuestos, una sorpresiva escena no pasó inadvertida. Dash fue protagonista de un instante que estuvo cargado de emoción, luego de recibir un mensaje relacionado con su fallecido amigo Cangri.

Todo ocurrió con la llegada de Pablo Canaliza a la casa Atenea. Mientras recorría los dormitorios junto al participante, el médium se detuvo frente a una fotografía y preguntó quién era la persona que aparecía junto a Dash. Se trataba de Cangri.

La emotiva escena que vivió Dash en Mundos Opuestos

«Él dice: ‘hermano, estoy feliz porque estás haciendo lo que yo no pude'», expresó el medium. Luego agregó otro detalle que sorprendió al artista urbano: «También dice que parte de los elementos que tienes ahí son de él. ¿Qué te regaló de ahí? Dice que habían tenido una presentación y que andaban por todos lados”.

El mensaje rápidamente impactó a Dash, quien explicó que la imagen correspondía a una etapa clave de sus inicios. Según relató, ambos posaban imitando a Wisin & Yandel, referentes del reggaetón de la vieja escuela.

El canalizador continuó con más antecedentes. “Dice: ‘tienes los tatuajes que teníamos juntos’. Se habían tatuado ustedes, eran un par de cabros chicos”, afirmó.

Ante esto, Dash no dudó en confirmar la historia: «Teníamos 17 años, Dash y Cangri, el micrófono y el casete. Los dos tenemos el mismo», respondió, mostrando el tatuaje que aún lleva en su pierna y que simboliza el fuerte vínculo que compartieron.

