¿Adiós a la tarjeta Bip? Nuevo sistema de pago comenzará a operar en Santiago: Conoce acá la fecha

Durante la jornada de este martes 27 de enero, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció un cambio relevante en la forma de pagar el transporte ferroviario en la capital. A partir del próximo 13 de febrero, entrará en funcionamiento el llamado Pago Ágil en Metro de Santiago y en el Tren Nos-Estación Central.

Este nuevo sistema permitirá cancelar el pasaje directamente en los validadores utilizando tarjetas bancarias Visa o Mastercard, ya sea en formato físico o digital. También se podrá pagar mediante billeteras electrónicas desde teléfonos móviles o relojes inteligentes.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó que esta modalidad mantendrá los beneficios actuales del sistema.

«Quienes viajen en Metro o Tren Nos podrán hacer uso de sus tarjetas bancarias físicas o habilitadas en dispositivos móviles, como celulares o smartwatch, para pagar sus viajes, manteniendo el beneficio de la intermodalidad en estos dos modos si usan este formato», señaló.

Según lo informado por la autoridad, la idea es que este método de pago se extienda más adelante al resto del transporte público. De hecho, se espera que el sistema esté disponible en los buses Red hacia fines de este año.

En el caso de las billeteras digitales, el pago podrá realizarse a través de Google Pay, Apple Pay y también mediante dispositivos Garmin compatibles con Garmin Pay.

Chile se suma a los sistemas de pago internacionales

Con esta implementación, el sistema de transporte público se alinea con grandes ciudades del mundo que ya utilizan pagos sin contacto, como Londres, Madrid, Chicago, Ciudad de México y Río de Janeiro.

«Incorporar el pago con tarjetas bancarias sin contacto es un avance tecnológico que mejora la experiencia de viaje, amplía las alternativas de acceso y nos alinea con los estándares de los principales sistemas de transporte del mundo»,destacó Felipe Bravo, gerente general de Metro.

Para cerrar, desde Metro aclararon que esta nueva modalidad solo estará disponible para el pago de pasajes de adulto. Los descuentos y beneficios para estudiantes y adultos mayores seguirán funcionando exclusivamente mediante sus tarjetas actuales.

