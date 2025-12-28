Tras más de 20 años al aire: Rumpy deja El Chacotero Sentimental para llegar a una nueva apuesta televisiva

Con la llegada del nuevo año empiezan a moverse los rostros en el mundo del espectáculo. Lamentablemente, en esta ocasión nuestro querido Roberto Artiagoitía, más conocido como Rumpy, dejará la Radio Corazón para dar el salto a un nuevo programa televisivo.

Se trata del nuevo reality de Canal 13, donde nuestro Rumpy tendrá un rol fundamental, del que no podemos adelantarles mucho. El Chacotero Sentimental termina un ciclo exitoso con más de 20 años, siendo lo más escuchado en nuestro país. Esta noticia nos remece al igual que a ustedes…

Pero esperamos que no se lo hayan creído… Porque esta es solo una broma del Día de Los Inocentes, y ustedes cayeron redonditos. No se preocupen, que nuestro querido Rumpy no se moverá a ningún lado.

¿Por qué se celebra el Día de los Inocentes?

Y sí, porque cada 28 de diciembre, a nivel mundial, se celebra el Día de los Inocentes, una fecha destinada a hacer caer a los demás en bromas que, a primera vista, suenan impactantes.

Eso sí, su origen real es religioso. En el Nuevo Testamento, San Mateo explica que el rey Herodes I el Grande mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando se enteró del nacimiento de Jesús. Así, la fecha conmemora el Día de los Santos Inocentes para honrar a los niños muertos, considerados mártires.

