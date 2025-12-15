Tras victoria de José Antonio Kast, estos fueron los famosos del espectáculo y deportistas que celebraron su triunfo: «Adiós, comunistas de mie…»

Luego de la segunda vuelta electoral, José Antonio Kast se proclamó como el nuevo presidente del país. El candidato republicano logró casi un 60% de los votos, siendo el presidente más votado de Chile.

Como era de esperar, varias personas salieron a la calle a celebrar y levantar banderas por su triunfo. Quienes también se sumaron fueron diversas figuras del espectáculo y del deporte, que no dudaron en manifestarse a través de redes sociales demostrando su apoyo.

Los famosos que celebraron el triunfo de José Antonio Kast

Para comenzar este listado, tenemos a Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo, que subieron un video cantando el himno nacional y escribieron: «viva Chile mier… Mi presidente».

Daniela Aránguiz con su pareja Cuco Cerda también se sumaron y fueron parte de las celebraciones: «¡Dios mío! Gracias», escribió la ex chica reality.

Siguiendo por esa línea, Cristián de la Fuente no ocultó su alegría, y compartió una imagen donde se aprecia a un carabinero instalando un cuadro de JAK en La Moneda y se ve un cuadro de Gabriel Boric en el suelo y dado vuelta.

Asimismo, Marcelo Ríos fue directo y sin rodeos: «Adiós comunistas de mier…».

La comunicadora Claudia Schmidt utilizó su Instagram para compartir donde aparece como presidente. Lo etiquetó y escribió el hashtag Viva Chile.

A ellos se les sumó Catalina Pulido, Yuyuniz Navas y Rosemarie Dietz.

