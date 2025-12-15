Impacto en Colo-Colo: el club enfrenta un duro momento tras tres fallecimientos

La jornada del 14 de diciembre no fue fácil para la familia colocolina.

A través de las redes sociales del club dieron a conocer tres fallecimientos que impactaron directamente a la institución.

Resulta que tres personas muy cercanas al equipo perdieron la vida, afectando fuertemente a la institución.

Las muertes que afectan a Colo-Colo

Fue mediante los canales oficiales donde el equipo reveló las tres muertes.

Uno de ellos, es la madre de Nelson Pizarro, reconocido utilero del primer equipo de Colo-Colo. A ella se le suma la madre de Carlos González, captador del club, y la madre de Sergio «El Zorro» Salinas, canchero del cuadro albo.

Nelson Pizarro tuvo una carrera como futbolista profesional durante la década de los 90. En ese período defendió, entre otros equipos, al Fortuna Düsseldorf de Alemania. Además, en los últimos años, se desempeñó como utilero del club.

En este contexto, Colo Colo dio a conocer un comunicado a través de sus redes sociales para referirse a recientes fallecimientos que afectan a integrantes de la institución.

«Como club, lamentamos los sensibles fallecimientos de la madre nuestro utilero Nelson Pizarro; la madre de nuestro captador Carlos González; y la de nuestro querido e histórico canchero, Sergio Salinas», expresaron desde la tienda alba.

Junto con ello, el club envió un mensaje de respaldo a los familiares y cercanos de las personas fallecidas.

«Expresamos nuestras más sinceras condolencias para sus más cercanos y familiares en este difícil momento», agregaron.

Como club, lamentamos los sensibles fallecimientos de la madre nuestro utilero Nelson Pizarro; la madre de nuestro captador Carlos González; y la de nuestro querido e histórico canchero, Sergio Salinas. Expresamos nuestras más sinceras condolencias para sus más cercanos y… pic.twitter.com/p9WQ88j6p9 — Colo-Colo (@ColoColo) December 14, 2025

También puedes leer en Radio Corazón: Pablo Chill-E desafía al mundo político y a la justicia en redes sociales con potente mensaje: «Van a haber varias bocas cerradas»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google