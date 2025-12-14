Aseguran que salida de Esteban Paredes de Fiebre de Baile no se debería a un problema de salud: este sería el peculiar motivo

Hace algunos días se confirmó la salida de Esteban Paredes de “Fiebre de Baile”, decisión que el programa atribuyó inicialmente a un problema de salud que afectaba al exfutbolista.

La semana pasada, el histórico goleador sufrió un alza importante de presión arterial y debió acudir a un centro asistencial. Tras la evaluación médica, regresó a su domicilio, donde permaneció con reposo estricto y control permanente de su presión.

Pese a esa mejoría, Chilevisión informó que Paredes no volvería a la competencia y que su lugar sería ocupado por Camila Andrade. A través de un comunicado, el espacio explicó su salida: “Esteban Paredes deberá retirarse de Fiebre De Baile producto de un problema médico que lo aqueja e impide que su participación en el exitoso estelar continúe con normalidad”.

Nueva versión sobre salida de Esteban Paredes de Fiebre de Baile

Sin embargo, una versión distinta surgió en el programa “Zona de Estrellas”. En el panel analizaron los recientes cambios del estelar y fue ahí donde Carla Ballero entregó otra explicación sobre el retiro del excapitán de Colo Colo.

“¿Ustedes saben lo que le pasó a Esteban Paredes? Esteban Paredes, supimos que tenía miedo de hacer el aquadance”, afirmó la panelista.

Ballero agregó que el exdelantero era el mejor pagado del espacio. “Contaron que ganaba 5 millones semanales, era el que más ganaba, lejos. Y que de verdad su miedo era tal que dijo ‘yo no quiero participar del aquadance’. Y por eso él se bajó con anterioridad y por eso subieron a Camila Andrade”, sostuvo.

Finalmente, la panelista descartó que la decisión se explicara solo por motivos médicos. “No, no es un tema de (salud). Le sumaron obviamente que tiene un problema del nervio ciático (…) que eso tú te mejoras con inyecciones, uno lo puede sobrellevar”, concluyó.

