Latife Soto estuvo más que activa durante el último tiempo. La tarotista entregó varias predicciones en el marco de la segunda vuelta electoral, y recientemente reaccionó al resultado de la votación.

A través de sus redes sociales, la brujita compartió un registro donde se veía emocionada luego de confirmar que sus presagios fueron acertados.

Latife Soto y su reacción al triunfo de José Antonio Kast

«Y bueno… hace mucho tiempo que veníamos diciendo en live con José Antonio Neme que era un hombre el nuevo Presidente, cuando partimos dijimos esto. Corría 2024, revisamos política y el análisis se cumplió», comenzó diciendo la tarotista, notoriamente feliz.

Además, agregó que: «Hace más de un año y medio que veníamos viendo estas últimas elecciones. Está todo grabado en live y muro de José Antonio».

«Se cumplió la profecía. Lo digo con humildad, porque lo mío es el don de discernimiento entregado por gracia divina. Jesús es mi luz y mi guía», continuó.

Fue a mediados de junio cuando Latife Soto lanzó las cartas y adelantó lo que podía pasar en el país.

«Me atrevo a decir que será un hombre el futuro Presidente de Chile, me da esa impresión por la energía que tienen las cartas, aunque me puedo equivocar»», comentó en aquella ocasión.

Asimismo, entregó detalles de una de las cartas que apareció. «Este es el viajero, me muestra una persona de sexo masculino y de derecha (…) me da la impresión que va a ser un varón el Presidente», dijo.

En octubre, también entregó un vaticinio: «Sobre el Presidente Boric, veo que él prefiere que sea Kast el Presidente, porque él vuelve (refiriéndose a un segundo periodo en La Moneda)».

Respecto a la advertencia en su futuro gobierno, indicó que: «Y ojo, que si sale Kast de verdad que nos vamos a desilusionar, porque vamos a tener cualquier protesta. Va a ver protestas y vamos a tener el ambiente que tenemos siempre».

