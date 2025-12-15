Tiktoker sufre hurto en el Terminal Alameda y expone el nuevo método utilizado por los delincuentes: «Ahí es cuando…»

Un nuevo método estarían utilizando los delincuentes en el Terminal Alameda, y una joven fue víctima de esta técnica.

A través de Tiktok, entregó detalles de cómo le robaron, luego de que un antisocial se hiciera pasar por personal del bus.

La usuaria, quien en la red social es conocida como @lixixiie contó que antes de iniciar su viaje, un hombre subió al bus para conversar con los pasajeros. Cabe destacar que el registro se viralizó rápidamente y ya cuenta con más de 200mil reproducciones.

De acuerdo a su relato, el hombre comenzó a dar indicaciones arriba del bus, como si se tratara de una fiscalización. Asimismo, pidió que guardaran sus pertenencias en los compartimientos superiores y que se pusieran el cinturón de seguridad.

“Nada me pareció extraño, hasta que obviamente me di cuenta de que me habían robado”, indicó.

Según la joven, el hombre llevaba una credencial visible, por lo que en ningún momento desconfió del proceso y siempre pensó que se trataba de un trabajador del bus.

“Guardé mi cartera en la parte de arriba. Yo lo vi dejarla ahí y después se fue con otros pasajeros que estaban en la parte de atrás”, continuó.

No obstante, al rato y al momento de revisar el portaequipaje, se percató de que sus pertenencias ya no estaban y el auxiliar había descendido de la maquinaria.

«Ahí es cuando el auxiliar me dice que solamente estaba él y el chofer», agregó.

Para cerrar, luego de advertir la situación, desde la empresa le comentaron que ellos no se hacían responsables por robos al interior del bus.

a cada rato me acuerdo de mas y mas cosas que tenia dentro de mi cartera y me da mas pena, mi material de trabajo de todo el año, mis lentes ópticos, mis pastillas y mas cosas estaban ahí, aparatos que a mis papás les costó esfuerzo comprar para que yo pudiera estudiar, en un descuido me lo quitaron): tgo mucha rabia y pena todavía por mas que sean cosas materiales, cuídense y ojito para que ojalá nadie tenga más que vivir esto

Reacción de los usuarios al nuevo método para delinquir en Terminal Alameda

Rápidamente, los cibernautas reaccionaron al tiktok, que ya acumula más de 200 comentarios.

Entre ellos: «4 años viajando distraída y no notar que los auxiliares no piden ponerse cinturón y tampoco ayudan guardar bolsos pequeños», «lo más probable es que estén coludidos chófer y auxiliar» y «Moraleja, jamás dejen que un desconocido toque tus cosas sobre todo si llevas cosas valiosas», fueron algunas de las reacciones.

