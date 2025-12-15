Raquel Argandoña rompe el silencio tras controversial comentario a Cata Days: «No sé por qué se puso a llorar…»

Hace algunos días, Raquel Argandoña estuvo en el centro de la polémica luego de realizar un controversial comentario hacía Cata Days, esto en el programa Fiebre de Baile.

«Te tienes que preocupar de que si te quedas con esa tenida, levantarte la parte del calzón para que no salga el rollito, porque eso no se ve estético en televisión», lanzó en aquella ocasión.

Las palabras no pasaron desapercibidas y en redes sociales se repitió el comentario de que fue una declaración “gordofóbica”. Cabe destacar que luego de los dichos de la presidenta del jurado, se realizaron más de 900 denuncias en el CNTV.

En ese contexto, es que en el programa Podemos Hablar, «La Quintrala se defendió luego de estar en la palestra.

Raquel Argandoña se defiende tras dichos en Fiebre de Baile

«Yo no soy gordofóbica. Yo fui súper empática con ella. Le di un consejo que yo creo que ella lo tomó en cuenta para su próxima salida. De hecho, el lunes pasado salió con un enterito verde que se veía fantástica», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «La idea de ella era muy buena, pero por qué no se puso un enterito, un traje de baño, porque ella además bailó muy incómoda. Ella contó en una entrevista que el calzón le quedada suelto y le dijo a vestuario que se lo apretaran un poquito. Y cuando se saca el vestido…».

«Seamos honestos, a nosotros nos ha pasado, a mí se me ha criticado cualquier cantidad mi cuerpo, que las cirugías, las piernas… Ahora, yo creo que ella lo entendió, las redes sociales fueron súper duras conmigo, pero a mí me da exactamente lo mismo», continuó.

Diana Bolocco interrumpió y comentó que «ella se afectó. Ella terminó llorando en el backstage».

«¿Sabes lo que pasa? Ella acepta su cuerpo y todos aceptamos nuestro cuerpo. Yo creo que ella después me lo agradece, el consejo que le di. Ahora, no sé por qué se puso a llorar», le contestó a Raquel.

«¿Hay algún mea culpa en la palabra ‘rollito’?», contrarrestó Diana Bolocco.

«¿Y qué querías que le dijera», le respondió de vuelta.

«Es que una cosa es decirle ‘te ves incómoda con el vestuario’ y otra cosa es decirle ‘se te ve el rollito’», lanzó Diana.

«No, es que se le veía el rollito. Me encantaría decirle al director si pueden mostrar la imagen cuando ella se saca el vestido, ¿cómo se ve? Sean honestos, por favor. A cualquiera nos puede pasar», cerró Argandoña.

