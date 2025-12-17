Chica que vende fotos íntimas revela la reacción de José Antonio Kast tras propuesta de ser su primera dama y dejar de ser «amiga»

En la previa de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, Ingrid Arias, conocida por su trabajo en la plataforma para adultos Arsmate, generó gran revuelo luego de una declaración que se viralizó rápidamente.

La creadora de contenido participó en Elo Podcast, donde expresó abiertamente su apoyo a José Antonio Kast. En ese espacio, lanzó una frase que no pasó para nada desapercibida: «José Antonio Kast, si ganamos, quiero dejar de ser tu amiga y ser la primera dama… Voten a Kast». Además, explicó que consideraba al candidato republicano su “amigo”, ya que él la seguía en Tiktok.

Según ella, esa acción fue la que motivó a que lo apoyara durante la campaña.

La decisión de José Antonio Kast luego de virales declaraciones de Chica Arsmate

Rápidamente, sus palabras desataron una ola de reacciones en redes sociales. No obstante, a pocas horas de la elección, Arias sorprendió con un vuelco inesperado.

A través de sus historias de Instagram, escribió: “Kast me dejó de seguir”, confirmando que el candidato ya no aparecía entre sus seguidores en TikTok.

Ingrid Arias es oriunda de San Fernando y lleva cerca de dos años creando contenido en Arsmate. Antes de ingresar a esa plataforma, trabajó durante siete años en Carabineros de Chile. Allí alcanzó el grado de cabo segundo y también realizó su servicio militar. En una entrevista anterior, relató que sus primeros suscriptores fueron excolegas de la institución. Incluso, según contó, ellos tenían un grupo de WhatsApp llamado “Los cochinotes”, según consignó ADN.

En la actualidad, Arias combina su trabajo con la participación en actividades que reúne a la comunidad «Arsmate», y es activa en redes sociales.

También puedes leer en Radio Corazón: Sale a la luz la verdad sobre el supuesto video íntimo de Mariela Sotomayor y esta fue su reacción

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google