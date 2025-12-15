Rostro de la farándula nacional grabó un video mostrando su voto y en redes sociales no lo podían creer: «Pensé que eras más vivo…»

Una nueva controversia se tomó las redes sociales luego de que Emeterio Ureta difundiera un video en su cuenta de Instagram donde reveló explícitamente su voto en la segunda vuelta presidencial.

En el registro, (que luego eliminó) el empresario confirmó su posición electoral y mostró su marca en la papeleta a favor de José Antonio Kast. Con ello, buscó despejar las dudas sobre su postura política.

«Para aclararles por qué voté, está bien claro aquí. José Antonio Kast. Soy yo, la misma persona, para que después no digan que anda corriendo otro video», expresó Ureta en la grabación.

Lejos de calmar los ánimos, la publicación generó variadas reacciones. Numerosos cibernautas cuestionaron el gesto y recordaron lo establecido por la legislación: voto secreto y prohibición de fotografiar o grabar la papeleta durante la actividad.

Las diversas reacciones al post que subió Emeterio Ureta

“Está prohibido grabar o fotografiar el voto”, “El Servel debiera multarlo” y “Borre el video, es ilegal”, fueron algunos de los comentarios que se repetían.

Pero ojito, ya que la situación continuó escalando cuando varios usuarios comenzaron a mencionar directamente a la página del Servel, pidiendo sanciones y un análisis del caso.

Pese al aluvión de críticas, también hubo quienes respaldaron al empresario y celebraron su decisión. Comentarios como “Muy bien, excelente voto” y “Vamos Emeterio” aparecieron entre las respuestas, aunque quedaron en clara minoría frente al tono general de reproche que dominó la discusión.

Si bien el video fue borrado por Emeterio Ureta, ADN adjuntó el archivo, donde se puede apreciar el voto.

