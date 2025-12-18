Minsal confirma el primer caso de la influenza H3N2 en Chile: «Este hallazgo era esperado»

El Ministerio de Salud informó la detección del primer caso en Chile de una persona contagiada con la llamada «supergripe». Esta corresponde al subcaldo K de la influenza A (H3N2).

El hallazgo fue confirmado por el instituto de Salud Pública (ISP) tras un análisis genético de muestras respiratorias.

Desde la autoridad sanitaria explicaron que el resultado no fue tomado por sorpresa. «Este hallazgo era esperado, dado el comportamiento epidemiológico global del virus, y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile”, señalaron.

El ISP precisó que la confirmación se logró luego de estudiar secuencias de muestras positivas de influenza A (H3N2). Según detallaron, este trabajo permitió identificar la presencia del subclado K en el país.

“Este esfuerzo permitió confirmar la presencia del subclado K, una variante genética del virus H3N2 que ha circulado ampliamente en otras regiones del mundo desde agosto de 2025”, indicaron desde el organismo.

Las autoridades también advirtieron que podrían aparecer nuevos casos en el corto plazo. En ese sentido, afirmaron que es probable que en las próximas semanas se detecten “muestras adicionales positivas para este subclado, a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes”.

“Nosotros estamos como país viviendo el final del brote primaveral que fue por H3N2. De hecho, está justamente bajando hace dos semanas la circulación viral. Tuvimos un brote primaveral bastante alto, pero no significó que tuviéramos más hospitalizaciones”, afirmó la ministra de Salud Ximena Aguilera.

