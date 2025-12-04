Rosalía anuncia nueva gira mundial y confirma conciertos en Chile: Fechas, recinto y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos y fanáticas de Rosalía! La reconocida artista española Rosalía, cantante, compositora, productora y ganadora de un Grammy, confirmó su gira más ambiciosa hasta la fecha. Chile forma parte de las paradas anunciadas.

Se trata del Lux Tour 2026, un recorrido internacional que contempla 42 shows en estadios de 17 países. Donde presentará en vivo su aclamado nuevo álbum LUX.

La gira comenzará el 16 de marzo en el LDLC Arena de Lyon, Francia. Luego avanzará por una extensa ruta que incluye Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico. El cierre está fijado para el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

LUX, su cuarto trabajo discográfico, nació de un proceso creativo en el que colaboró con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason. El álbum reúne participaciones de alto nivel. Entre ellas Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Rosalía en Chile 2026: cómo comprar entradas para el show

La intérprete regresará a suelo nacional para ofrecer dos conciertos en el Movistar Arena. Estos están programados para el viernes 24 y sábado 25 de julio de 2026.

La preventa exclusiva, con un 20% de descuento para clientes Entel o quienes paguen con tarjetas del Banco Santander, comenzará este miércoles a las 11:00 horas. Estará disponible durante 24 horas.

La venta general, en tanto, se habilitará el jueves 11 de diciembre a las 11:01 horas. Ambas instancias serán gestionadas mediante el sistema Puntoticket.

