¡Confesión de impacto! Luis Sandoval destapa revelación sexual ligada a Karen Doggenweiler: «No es un mito»

En el reciente episodio de El Internado, reality de Mega, Luis Sandoval se convirtió nuevamente en el protagonista luego de revelar un detalle que impactó a todos.

La situación ocurrió en medio de una dinámica, donde cada participante debía asignar regalos simbólicos bajo tres categorías: «me casaría», “romance” y “aventura”.

En ese contexto, el panelista de Que te lo digo acaparó más de una mirada al entregarle “aventura” a su compañera Agustina, con cara coqueta incluida, generando una total sorpresa.

Sin embargo, eso fue solo el inicio. Mientras todos lo animaban, Sandoval decidió ir más allá y compartir un atributo personal que jamás había expuesto públicamente.

La inesperada confesión de Luis Sandoval

«Desde que llegó está muy ganosa y yo le quitaría las ganas de una vez por todas», lanzó sin filtros.

Acto seguido, recordó un apodo que, según contó, nació de la propia Karen Doggenweiler: «A mí Karen Doggenweiler me bautizó como ‘Luchitote’. No es un mito», comentó entre risas dentro del encierro.

La conversación subió aún más de tono cuando Otakin intervino para corroborar lo dicho por el comunicador: «Yo me bañé con Lucho y puedo decir que es más hombre que muchos de los que están acá y lo esconde muy bien», aseguró, desconcertando a todos.

Con la misma seguridad que mostró durante la dinámica, concluyó con una frase directa: «Yo te puedo dar el placer que tú necesitas para sentirte realmente una mujer».

El inesperado momento culminó con un beso entre el periodista y su compañero, sellando una de las escenas más comentadas del capítulo.

