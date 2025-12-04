Anuncian modificaciones para el concierto de Bad Bunny en Chile: Así quedó el nuevo mapa rediseñado

La productora encargada del concierto de Bad Bunny en Chile anunció importantes cambios para los conciertos que se realizarán en el país. Las modificaciones siguen las instrucciones oficiales del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” para toda Latinoamérica. La producción busca unificar la experiencia del show en cada país.

Nuevos cambios para el concierto de Bad Bunny en Chile

El anuncio confirma la instalación de un nuevo escenario B, llamado “La Casita”. Este punto se ubicará al final de la localidad WELTiTA, muy cerca del sector VOY A LLeVARTE PA PR. El mapa actualizado muestra la posición exacta del nuevo espacio.

La producción también modificará el diseño conceptual del escenario principal. Se sumarán nuevas localidades internas llamadas “Los Vecinos”, “Stage A” y “Stage B”. Estas zonas estarán integradas a la estructura central, y su disposición aparece en el mapa publicado.

Además, la pasarela mostrada en el diseño inicial ya no formará parte del espectáculo. Esta estructura unía los sectores PIT DtMF Izquierdo, PIT DtMF Derecho y BAILE INoLVIDABLE. La eliminación busca cumplir el estándar técnico del tour y mantener la misma puesta en escena que en otros países.

Quienes tengan entradas en estas zonas podrán elegir entre dos alternativas. La primera opción permite mantener su ticket y aceptar el nuevo diseño publicado. La segunda opción autoriza la devolución total del dinero, incluido el cargo por servicio, hasta el 22 de diciembre de 2025 al mediodía.

Las entradas devueltas volverán a la venta el 24 de diciembre a las 10:00 horas, junto con nuevas localidades. La productora recordó que todos los tickets son nominativos e intransferibles, medida destinada a frenar la reventa y proteger a los asistentes.

