El insólito motivo que dejó a Naya Fácil sin cumpleaños y llorando frente a sus seguidores: «Un poco de humanidad»

En las últimas horas, Naya Fácil ha sufrido complicaciones logísticas que le han llevado hasta las lágrimas.

La influencer compartió una noticia relacionada con su cumpleaños. Resulta que la persona que le arrendaría el espacio de la celebración se retractó a última hora. Por lo tanto, la dejó “pagando” teniendo todo organizado.

La creadora de contendido explicó a través de sus redes sociales que planeaba celebrar su cumpleaños en un lujoso yate en Algarrobo. No obstante, la fiesta se tuvo que cancelar.

Naya Fácil y su “fallido” cumpleaños

A través de sus redes sociales, la influencer dio a conocer que el dueño del Club de Yates de algarrobo le comunicó que el propietario del yate se negó a facilitarle la embarcación, porque «me dedico a los videos».

Para tener un respaldo, Naya Fácil grabó las llamadas. «No quiere que yo vaya porque supuestamente no cumplo con las normas… Estaba confirmado desde hace un mes y ya lo había pagado», señaló.

Además, dio a conocer la versión del organizador: “me están diciendo a mí que si te lo arriendo, paso como a llevar una condición que es como de indisciplina”.

Siguiendo por esa línea, aclaró que tuvo varios inconvenientes antes. Primero le exigieron no tomar alcohol y luego le pidieron bajar la cantidad de invitados: ella aceptó.

“Tengan un poco de humanidad también, ¿por qué no me avisaron ayer o hace una semana? Para poder buscar qué otra cosa hacer. Si yo hice mi cumpleaños en Algarrobo fue por el Club de Yates, no fue por la playa», mencionó notoriamente triste.

Pese a los problemas, Naya Fácil no dejó que la situación arruinara su día especial y se dirigió a San Antonio, donde celebró en un bote.

La influencer subió un registro a sus redes sociales, que puedes ver a continuación:

