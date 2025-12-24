Repentina decisión en Fiebre de Baile dejó molestos a televidentes y en redes sociales los lapidaron: «Siempre arreglando…»

Una inesperada decisión marcó el episodio de este martes de Fiebre de Baile. El programa había anunciado un nuevo duelo de eliminación, por lo que uno de los participantes debía dejar definitivamente la competencia. Sin embargo, nada ocurrió como se esperaba.

Tras la evaluación previa del jurado, los nominados que llegaron a la instancia final fueron Faloon Larraguibel, Coni Capelli y Gabriel Urzúa. Minutos después, el público salvó al actor, dejando a las dos exfiguras de reality en riesgo directo de eliminación.

Todo apuntaba a que una de ellas se despediría del espacio nocturno de Chilevisión. Incluso, Diana Bolocco se preparaba para abrir el sobre con el nombre de la eliminada. Pero en ese momento, el programa dio un giro total.

“Esta noche no hay eliminado, feliz Navidad. Faloon y Coni permanecen, porque no podemos eliminar a nadie en vísperas de Navidad y menos en víspera del repechaje”, anunció la animadora, sorprendiendo tanto a las participantes como a la audiencia.

La decisión de Fiebre de Baile que impactó a todos

Bolocco profundizó en la explicación y defendió la decisión de la producción. “No habría sido justo con ninguna de ellas, porque no habrían tenido tiempo de preparar una coreografía. Faloon y Coni permanecen en la competencia”, agregó.

La resolución no cayó bien entre los televidentes. En redes sociales, especialmente en X, se multiplicaron los mensajes de molestia. “Era el día más esperado, que echaran ca… a la Faloon”, “siempre arreglando todos los programas para Faloon, hasta cuándo” y “no es justo, por nota debía irse Faloon ¿Nos hacemos los sorprendidos?”, fueron algunos de los comentarios que reflejaron el descontento generalizado.

También puedes leer en Radio Corazón: Daniela Aránguiz arremetió con todo contra ex compañera de trabajo tras revelación: «Siempre trató de meter cizaña y veneno»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google