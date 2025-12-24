¡Sigue el trineo EN VIVO!: Descubre el recorrido del Viejito Pascuero antes de aterrizar en nuestro país

¡El viejito ya está en camino! Y desde la Número Uno de Chile les deseamos un afectuoso saludo de Navidad a todas y todos.

Este miércoles 24 de diciembre se vive Noche Buena en gran parte del mundo, una de las fechas más esperadas del año.

La ilusión se toma los hogares. Miles de niños y niñas cuentan las horas para la llegada del Viejito Pascuero, quien recorrerá distintos países antes de aterrizar en nuestro territorio.

¿Dónde viene el Viejito Pascuero?

Para acompañar esa espera, existe una plataforma que permite seguir en tiempo real el trayecto del trineo. Se trata de Santa Tracker, un sitio interactivo que muestra durante toda la jornada por dónde va pasando el emblemático personaje navideño.

La herramienta permite ver su ubicación minuto a minuto, conocer cuántos regalos ha entregado y descubrir datos entretenidos del recorrido global. Cada año, se transforma en un panorama familiar ideal para compartir antes de dormir.

Además, YouTube suma su propia alternativa. La plataforma habilita una transmisión en vivo que cumple la misma función y acompaña a grandes y chicos durante la noche.

Por último, vale recordar que la llegada del Viejito Pascuero a Chile ocurre durante la noche del 24 de diciembre y se extiende hasta la madrugada del 25, momento en que la magia de la Navidad se hace realidad en miles de hogares.

