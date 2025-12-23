Daniela Aránguiz arremetió con todo contra ex compañera de trabajo tras revelación: «Siempre trató de meter cizaña y veneno»

Daniela Aránguiz decidió hablar. Lo hizo luego de la polémica que volvió a poner en el centro a Only Fama. El conflicto se desató luego de las declaraciones de Fran García-Huidobro, quien explicó públicamente los motivos de su salida del programa, y luego del canal.

Es importante recordar que el elenco original estaba formado por Daniela Aránguiz, Michael Roldán, Paula Escobar y Mariela Sotomayor, bajo la conducción de Fran García-Huidobro.

«En ese grupo que se armó, hubo una cantidad de peleas entre egos. Yo creo que hubo mucha vanidad (…) Para mí fue muy difícil, sentí que había muy poco respecto de parte del grupo frente a mi labor como conductora», afirmó la “Dama de Hierro”.

Daniela Aránguiz no se guardó nada y arremetió contra ex panelista de Only Fama

Desde Sígueme de TV+, Daniela Aránguiz respondió sin guardarse nada, y para ella, no fue solo un tema de ego. «Más que un problema de ego, yo creo que cuando hay una manzana podrida en un lugar, se pudren todas las manzanas».

«Yo no me siento aludida con los comentarios de la Fran sobre el panel (…) Yo sé que ella me tiene un cariño gigante, como yo se lo tengo a ella. Ella si dice esto, yo creo que lo dice de una forma muy decente para no especificar o no hablar de una persona y hacer polémica», continuó.

Sin embargo, apuntó a una persona en específico. «No me siento aludida por ninguna de las palabras de la Fran. Vuelvo a reiterar, cuando hay una manzana podrida, pudre a todo el equipo. La manzana podrida todo el mundo sabe que es Mariela Sotomayor y no tengo pelos en la lengua para decirlo», lanzó.

«Mariela Sotomayor se encargaba de cahuinear, que la Paula Escobar tanto… Ojalá que mis excompañeros de panel se pongan la mano en el corazón y digan la verdad. Si tú le preguntas a Paula Escobar quién armaba los cahuines, quién iba y le decía algo a ella que dije yo y trataba de armar conflicto entre los pares…», explicó la ex pareja de Jorge Valdivia.

Además, aseguró que Michael Roldán compartiría su visión: «Yo creo que Michael también me encontraría la razón si él es sincero, se pone la mano en el corazón y habla cosas que nosotros sí hablábamos en pasillo (…) Había una manera de cizañar unos con los otros con cosas que no existían, ponernos en mala. ¿Por qué? Porque había una guerra de egos».

«No tengo pelos en la lengua. Mariela siempre trató de meter cizaña y veneno contra Paula, contra Michael, contra mí», concluyó.

