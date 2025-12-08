Recordada exchica reality anuncia que será madre con su pareja 12 años menor: «Vamos a mostrar nuestro mejor beat»

Recientemente, Wilma González y su esposo, Nicolás Seguel, sorprendieron a sus seguidores durante la noche de este domingo al anunciar una tremenda noticia. Resulta que están esperando a su primer hijo juntos.

La exchica reality y el ingeniero civil (12 años menor que ella) se casaron a inicios de 2024 tras cinco años de relación, y ahora celebran una nueva etapa de su vida familiar.

Wilma González anuncia junto a su esposo que esperan un hijo

A través de su cuenta de Instagram, Wilma González compartió un video junto a Nicolás para revelar su embarazo. «Quédate hasta el final, porque vamos a mostrar nuestro mejor beat!», partió señalando la modelo española.

En el registro, la pareja aparece frente a una mesa de mezcla bailando, hasta que sorprenden a todos incorporando en la pista los latidos del corazón de su bebé. Luego mostraron la ecografía, confirmando la noticia y desatando una ola de reacciones en redes sociales.

La noticia no pasó para nada desapercibida y diversas figuras del espectáculo como Bruno Zaretti, Blue Mary y Natalia Mandiola, junto a sus seguidores y cercanos, les dejaron mensajes positivos de cara a esta nueva etapa.

«Ayyyyyy, se agranda la familiaaaaa. Los extrañooooo»; «Que alegria! Felicidades chicos!»; «Que hermoso video a full su estilo electrónico, felicidades»; «No te creoo! Felicidades 💖 tremenda etapa que se les viene»; «Que tengas un buen domingo Wilma», fueron solamente algunos de los mensajes que recibió

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wilma González Mendoza 🇪🇸🇨🇱 (@wilmagonzalezfit)

Además, Wilma González compartió una fotografía junto a su hijo mayor, Noah, de 14 años, expresando su emoción por esta nueva etapa:

«¡Mi primogénito, mi vida! Ser tu mamá es lo más maravilloso que me pudo pasar. No tengo dudas de que serás un excelente hermano. Te amo tanto», escribió.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google